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Стал известен самый популярный твит в 2020 году

Стал известен самый популярный твит в 2020 году Сообщение в Twitter-аккаунте американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме "Черная пантера", о его смерти, получило больше всего репостов в 2020 году.
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9 декабря 2020 г. 07:28
Стал известен самый популярный твит в 2020 году
Чедвик Боузман

Сообщение в Twitter-аккаунте американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме "Черная пантера", о его смерти, получило больше всего репостов в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на Variety, по состоянию на 9 декабря, у данного поста было уже 2,1 млн ретвитов. Кроме того, пользователи соцсети цитировали его 924,6 тыс. раз, а также оставили 165 тыс. комментариев и 7,5 млн лайков.

Второе место в Twitter заняло сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе текущего года.

На третьей строчке оказалась запись экс-президента США Барака Обамы с соболезнованиями по случаю гибели этого спортсмена.

Актер Чедвик Боузман, известный широкому зрителю по фильму "Черная пантера", скончался в августе этого года от рака толстой кишки.

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