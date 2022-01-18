США вернут Ираку два ценных артефакта возрастом более 4 тыс. лет

Соединенные Штаты передадут Ираку два ценных артефакта, незаконно вывезенных из страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
"Генеральному консульству Республики Ирак в Лос-Анджелесе в координации и сотрудничестве с ФБР США будут переданы два артефакта возрастом более 4 тыс. лет. Это стало возможным после изъятия [предметов] американскими властями в рамках усилий по борьбе с незаконной торговлей иракскими древностями и возвращению их на родину", - заявил представитель иракского МИД, слова которого приводит информационное агентство INA.
Ас-Саххаф отметил, что первый предмет представляет собой клинописную табличку из древнего шумерского города Ур, второй - фрагмент клинописного текста времен Древнего Вавилона. Он также добавил, что торжественная церемония передачи артефактов состоится 20 января в генеральном консульстве Ирака в Лос-Анджелесе.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. До процесса освобождения захваченных экстремистами районов они на иракских территориях присвоили и вывезли за пределы страны тысячи ценных артефактов и предметов древности, разрушили и опустошили множество музеев и исторических объектов, разграбили значимые археологические зоны, проводя на них незаконные раскопки.