США вернут Ираку два ценных артефакта возрастом более 4 тыс. лет

Соединенные Штаты передадут Ираку два ценных артефакта, незаконно вывезенных из страны.

Соединенные Штаты передадут Ираку два ценных артефакта, незаконно вывезенных из страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

"Генеральному консульству Республики Ирак в Лос-Анджелесе в координации и сотрудничестве с ФБР США будут переданы два артефакта возрастом более 4 тыс. лет. Это стало возможным после изъятия [предметов] американскими властями в рамках усилий по борьбе с незаконной торговлей иракскими древностями и возвращению их на родину", - заявил представитель иракского МИД, слова которого приводит информационное агентство INA.

Ас-Саххаф отметил, что первый предмет представляет собой клинописную табличку из древнего шумерского города Ур, второй - фрагмент клинописного текста времен Древнего Вавилона. Он также добавил, что торжественная церемония передачи артефактов состоится 20 января в генеральном консульстве Ирака в Лос-Анджелесе.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. До процесса освобождения захваченных экстремистами районов они на иракских территориях присвоили и вывезли за пределы страны тысячи ценных артефактов и предметов древности, разрушили и опустошили множество музеев и исторических объектов, разграбили значимые археологические зоны, проводя на них незаконные раскопки.