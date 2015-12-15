США при выдаче виз будут проверять странички соискателей в соцсетях

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ США оставляют за собой право проверять аккаунты в социальных сетях в процессе выдачи въездных виз в страну. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге журналистам официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

"Процесс выдачи виз в каждом случае индивидуален, и это касается не только виз К-1. А кроме того, госдепартамент является не единственным ведомством, ответственным за этот процесс. Мы работаем вместе с министерством внутренней безопасности", — заявил Кирби.

По его словам, "если сотрудник консульской службы в ходе собеседования чувствует, что было бы полезно или необходимо проверить аккаунты человека в социальных медиа, это будет сделано".

Однако, по его словам, "это делается не во всех случаях".