 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США при выдаче виз будут проверять странички соискателей в соцсетях

    Госдеп: Процесс выдачи виз в каждом случае индивидуален

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ США оставляют за собой право проверять аккаунты в социальных сетях в процессе выдачи въездных виз в страну. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге журналистам официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

    "Процесс выдачи виз в каждом случае индивидуален, и это касается не только виз К-1. А кроме того, госдепартамент является не единственным ведомством, ответственным за этот процесс. Мы работаем вместе с министерством внутренней безопасности", — заявил Кирби.

    По его словам, "если сотрудник консульской службы в ходе собеседования чувствует, что было бы полезно или необходимо проверить аккаунты человека в социальных медиа, это будет сделано". 

    Однако, по его словам, "это делается не во всех случаях".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi