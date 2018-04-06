США откроют первый отель в космосе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Открытие первого в мире отеля на космической станции запланировано на 2022 год. Как сообщает Report со ссылкой на портал SpaceNews, билет на 12 дней проживания в гостинице будет стоить 9,5 миллиона долларов. Сумма включает в себя три месяца предполетной подготовки, а также трансфер до космической станции и обратно.

Разработкой гостиницы на модульной орбитальной станции Aurora занимается американская компания Orion Span. Площадь отеля будет составлять 42 квадратных метра, на которых смогут разместиться четыре гостя и два члена экипажа.

"Гости будут находиться на орбите в отеле на высоте 320 километров над поверхностью Земли, все время пребывая в состоянии невесомости", – заявил генеральный директор Orion Span Фрэнк Бунгер в интервью журналу Forbes.

По его словам, гости заведения смогут принять участие в экспериментах по выращиванию фруктов и овощей, которые после путешествия можно забрать с собой в качестве сувенира.

Отель будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут, таким образом, его обитатели смогут каждый день наблюдать 16 восходов и закатов.