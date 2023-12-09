США одобрили терапию на основе "генетических ножниц"

США одобрили препарат Casgevy, работающий на системе редактирования генов CRISPR.

США одобрили препарат Casgevy, работающий на системе редактирования генов CRISPR.

Как сообщает Report, об этом говорится на в сообщении на сайте Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Отмечается, что лекарство будут использовать для лечения серповидноклеточной анемии - наследственной патологии аномальное строение белка крови гемоглобина. В США от этой патологии страдают около 100 тысяч человек.

"Генная терапия обещает обеспечить более целенаправленное и эффективное лечение, особенно для людей с редкими заболеваниями, для которых текущие возможности лечения ограничены", - говорится в публикации.

Соединенные Штаты стали второй в мире страной, разрешившей этот метод лечения: в ноябре одобрение выдали власти Великобритании.

Лечение Casgevy - тяжелая процедура; она проводится только один раз, но процесс подготовки и последующей реабилитации занимает месяцы. У пациента извлекают стволовые клетки из костного мозга и отправляют в лабораторию для последующего генного редактирования. Человек проходит химиотерапию в течение нескольких дней, затем отредактированные клетки возвращают в организм. После этого человеку необходимо находиться в больнице в течение нескольких недель, пока он не восстановится.

Технология редактирования CRISPR была открыта молекулярным биологам из США, профессором Дженнифер Дудиной. В 2020 году они вместе с французской ученой Эммануэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии за обнаружение способа изменить ДНК организма. Этот метод редактирования генома, известный как CRISPR-Cas9, получил название "генетических ножниц", он позволяет ученым с исключительной точностью удалять и добавлять части генетического материала.