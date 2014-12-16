Дикая природа лишилась еще одного вида животных

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Белый носорог по кличке Ангалифу умер в возрасте 44 лет от старости.

Как передает Report, теперь этот вид животных обречен на вымирание.

На планете остались только пять северных белых носорогов, и все они самки, живущие в кенийском заповеднике. В дикой природе их уже не осталось.

Всех северных белых носорогов истребили браконьеры. Дело в том, что рог этого животного стоит десятки тысяч долларов. Доход от их продажи превышал прибыль от торговли наркотиками.

Покупателями, как правило, выступали жители Восточной Азии, которые верят, что эти рога исцеляют от всех болезней.