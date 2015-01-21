США будут производить автоматы Калашникова

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Американская компания Russian Weapon Company, занимавшаяся импортом российского огнестрельного оружия производства концерна "Калашников", намерена в ближайшее время развернуть производство автоматов Калашникова на территории США. Как сообщает Report со ссылкой на CNN, во втором квартале 2015 года помимо автоматов в США будут выпускаться и гладкоствольные охотничьи карабины.

По словам исполнительного директора RWC Томаса Маккроссина, поводом для такого шага стали американские санкции, запретившие ввоз на территорию США российского огнестрельного оружия. До введения санкций компания успела накопить на своих складах значительные запасы российского оружия, однако на долгое время их не хватит; спрос на продукцию "Калашникова" в США остается достаточно высоким.

С маркировкой Made in USA американская компания намерена производить автоматы, известные в США под обозначением АК-47.