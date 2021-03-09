Среди летучих мышей на юге Китая нашли ближайшего родственника SARS-CoV-2

Благодаря изучению биологических жидкостей 23 видов летучих мышей из китайской провинции Юньнань биологи открыли четырех близких родственников коронавируса нового типа. Один из них, RpYN06, по структуре генома почти идентичен SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, статью с описанием исследования опубликовал bioRxiv.
Предок SARS-CoV-2 предположительно начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине XX века, что усложняет и так непростую ситуацию изучения эволюции коронавируса, ведь в регионе водится очень много видов рукокрылых, а в их популяциях распространено много разных вирусов.
Ученые исследовали более 400 образцов биологических жидкостей летучих мышей, которые собирали между маем 2019 года и ноябрем 2020 года в провинции Юньнань – предположительной "родине" коронавируса нового типа. Следы коронавирусов ученые нашли в 40% образцов, причем среди них были как бетакоронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, так и альфакоронавирусы, в их число входят возбудители простуды, гастроэнтерита и различных болезней кошек и собак.
Один из этих вирусов, RpYN06, по структуре генома оказался максимально близок к человеческой версии SARS-CoV-2. При этом структура многих генов RpYN06 была почти на 100% идентичной тому, как они устроены у SARS-CoV-2.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.