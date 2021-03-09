Среди летучих мышей на юге Китая нашли ближайшего родственника SARS-CoV-2

Он может быть даже предком коронавируса нового типа

Благодаря изучению биологических жидкостей 23 видов летучих мышей из китайской провинции Юньнань биологи открыли четырех близких родственников коронавируса нового типа. Один из них, RpYN06, по структуре генома почти идентичен SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, статью с описанием исследования опубликовал bioRxiv.

Предок SARS-CoV-2 предположительно начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине XX века, что усложняет и так непростую ситуацию изучения эволюции коронавируса, ведь в регионе водится очень много видов рукокрылых, а в их популяциях распространено много разных вирусов.

Ученые исследовали более 400 образцов биологических жидкостей летучих мышей, которые собирали между маем 2019 года и ноябрем 2020 года в провинции Юньнань – предположительной "родине" коронавируса нового типа. Следы коронавирусов ученые нашли в 40% образцов, причем среди них были как бетакоронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, так и альфакоронавирусы, в их число входят возбудители простуды, гастроэнтерита и различных болезней кошек и собак.

Один из этих вирусов, RpYN06, по структуре генома оказался максимально близок к человеческой версии SARS-CoV-2. При этом структура многих генов RpYN06 была почти на 100% идентичной тому, как они устроены у SARS-CoV-2.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.