Спутниковая съемка показала сокращение темпов вырубки лесов Амазонии на 11% за год

Темпы вырубки влажных экваториальных лесов в бразильской части бассейна реки Амазонки сократились за год на 11%.

Темпы вырубки влажных экваториальных лесов в бразильской части бассейна реки Амазонки сократились за год на 11%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Национального института космических исследований.

Согласно обработанным им данным спутниковой съемки, с августа 2021 по август 2022 года в регионе было вырублено 11 568 кв. км леса. Годом ранее этот показатель составил 13 038 кв. км, что стало рекордом с 2006 года. При этом данный показатель четвертый год превышает отметку 10 тыс. кв км.

Больше всего площади лесов сократились в штатах Пара (более 4 тыс. кв. км), Амазонас (2,6 тыс. кв. км), Мату-Гросу (около 2 тыс. кв. км) и Рондония (более 1,5 тыс. кв. км). Амазонас также стал единственным штатом, где вырубили больше влажных лесов, чем годом ранее. Рост этого показателя составил 13%. Самое значительное снижение темпов вырубки произошло в штате Амапа на границе с Французской Гвианой, где за год исчезло всего 6 кв. км леса.

На климатическом саммите ООН в Шарм-эш-Шейхе избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал положить конец незаконной вырубке лесов в регионе.