О нас
Report Georgia

Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой

Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой Спутники Starlink системы глобального интернета помешали наблюдениям за кометой C/2020 F3 (NEOWISE).
Это интересно
24 июля 2020 г. 22:37
Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой

Спутники Starlink системы глобального интернета помешали наблюдениям за кометой C/2020 F3 (NEOWISE).

Как передает Report, об этом изданию Gizmodo рассказал астрофотограф Даниэль Лопес (Daniel López).

Лопес опубликовал в Facebook изображение кометы NEOWISE, сделанное с территории национального парка Тейде, расположенного на острове Тенерифе (Испания). Специалист заметил, что кроме самой кометы на снимке оказались запечатлены яркие полосы, оставленные спутниками Starlink.

"Это конец астрономических наблюдений в том виде, какими мы их знали", — заявил Лопес. По его словам, мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли. Астрофотограф заметил, что летящие по небу объекты мешают научным наблюдениям.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), пролетающая над Землей раз в семь тысяч лет, максимально приблизилась к нашей планете в четверг, 23 июля. Небесный объект можно разглядеть вечером и в первую половину ночи в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.

В начале июня SpaceX вывела на околоземную орбиту дополнительную партию из 60 спутников Starlink. Среди отправленных аппаратов находился тестовый, оснащенный затемняющими панелями. Установленная на спутнике система предотвращает отражение солнечных лучей от корпуса аппарата для того, чтобы блики не мешали научным наблюдениям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

Друзья разделили джекпот размером в $22 млн спустя 20 лет после договоренности
Друзья разделили джекпот размером в $22 млн спустя 20 лет после договоренности
24 июля 2020 г. 20:30
Российские ученые создали защищающую от коронавируса ткань
Российские ученые создали защищающую от коронавируса ткань
24 июля 2020 г. 19:50
Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру
Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру
23 июля 2020 г. 20:25
ABBA выпустит пять новых песен
ABBA выпустит пять новых песен
23 июля 2020 г. 04:38
Ученые раскрыли секрет генетического бессмертия
Ученые раскрыли секрет генетического бессмертия
22 июля 2020 г. 20:55
Две пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте
Две пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте
22 июля 2020 г. 20:20
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
22 июля 2020 г. 19:40
В Азербайджане впервые появилась остановка с бесплатным Wi-Fi и мини-баром
ФотоВ Азербайджане впервые появилась остановка с бесплатным Wi-Fi и мини-баром
22 июля 2020 г. 12:17
Житель Ирландии выиграл в лотерею почти 50 млн евро
Житель Ирландии выиграл в лотерею почти 50 млн евро
22 июля 2020 г. 04:41
Лондонский Тауэр впервые за 500 лет увольняет стражей
Лондонский Тауэр впервые за 500 лет увольняет стражей
21 июля 2020 г. 14:30
396x350

Последние новости

01:18
Видео"Нефтчи" представил очередного новичка Футбол
01:14
ФотоАвтомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка Нагорно-карабахский конфликт
00:28
Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса Футбол
00:11
В некоторых городах и районах прекращается движение транспорта Внутренняя политика
23:49
Представителя ЕС и посла Бельгии в Азербайджане вызвали в МИД Внешняя политика
23:33
Перед представительством Армении в ООН прошла акция протеста Нагорно-карабахский конфликт
23:23
Сопредседатели Минской группы призвали Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров Нагорно-карабахский конфликт
22:39
AZAL вернул 117 азербайджанцев из Алматы Социальная защита
22:37
Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой Это интересно
22:12
ВидеоВ Огузе сель размыл дороги Происшествия
21:51
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию Туризм
21:38
TƏBİB назвал число больных коронавирусом, находищихся в реанимации Здравоохранение
21:25
Названо число заразившихся коронавирусом в Турции В регионе
21:01
ФотоРазгромившие азербайджанский ресторан в Москве задержаны В регионе
20:55
Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными Другие страны
Вся новостная лента