Споры черной плесени могут пережить путешествие на Марс

Чтобы выяснить это, ученые отправили их в стратосферу на воздушном шаре

Астробиологи выяснили, что споры черной гнили и некоторых бактерий могут пережить взлет космического корабля и путешествие на Марс через открытый космос. Это делает их угрозой для жизни астронавтов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, описание исследования опубликовал научный журнал Frontiers in Microbiology.

Условия, похожие на марсианские, бактериям и грибкам обеспечили с помощью воздушного шара, который в течение нескольких часов находился на высоте около 38 км от поверхности Земли, в стратосфере. По словам ученых, радиационная обстановка на этой высоте примерно равна той, которая наблюдается в нижних слоях атмосферы Марса и на его поверхности.

Бактерии и грибки помещали в установку MARSBOx. Она представляет собой прикрепленный к воздушному шару контейнер, в котором воспроизводятся типичные для Марса температура и давление, состав атмосферы и почвы.

В первую подобную "экспедицию" на Марс ученые отправили четыре вида микробов – Staphylococcus capitis, которые обитают на коже человека, бактерии-экстремофилы из родов Buttiauxella и Salinisphaera, которые предположительно могут жить в атмосфере и почве Марса, а также споры черной плесени – грибка, которые вызывает опасные инфекции легких. По возвращения на Землю ученые попытались оживить споры микробов. Оказалось, что они по-разному пережили путешествие. Хуже всего справились бактерии из рода Buttiauxella – все их колонии и споры были полностью стерилизованы. Значительная часть остальных микробов пережила полет.

Лучше всего выживали споры черной плесени, на которые ультрафиолетовое излучение почти не действовало.

Это говорит о том, что черная плесень может представлять серьезную угрозу участникам будущих экспедиций на Марс. Это нужно учитывать при их подготовке, считают исследователи.