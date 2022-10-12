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Специалисты NASA впервые успешно изменили курс астероида

Специалисты NASA впервые успешно изменили курс астероида Первая в истории человечества попытка скорректировать курс астероида увенчалась успехом.
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12 октября 2022 г. 06:42
Специалисты NASA впервые успешно изменили курс астероида

Первая в истории человечества попытка скорректировать курс астероида увенчалась успехом.

Как передает Report со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), столкновение космического корабля с астероидом Диморфом успешно отклонило небесное тело от изначальной орбиты. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение космического объекта, что доказывает работоспособность потенциальной системы защиты Земли.

В рамках миссии DART (Double Asteroid Redirection Test - "испытания перенаправления двойного астероида") в ночь на 24 ноября 2021 года к двойному околоземному астероиду был отправлен космический аппарат с помощью с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Плановое столкновение с одним из компонентов астероида произошло в ночь на 26 сентября 2022 года.

Теперь в NASA подтвердили, что столкновение с миссией DART действительно изменило орбиту астероида в космосе. Исследовательская группа NASA проанализировала данные, полученные за последние две недели. Группа подтвердила, что столкновение с космическим кораблем изменило орбиту Диморфоса на 32 минуты, сократив орбиту с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут.

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