Специалисты NASA впервые успешно изменили курс астероида

Первая в истории человечества попытка скорректировать курс астероида увенчалась успехом.

Первая в истории человечества попытка скорректировать курс астероида увенчалась успехом.

Как передает Report со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), столкновение космического корабля с астероидом Диморфом успешно отклонило небесное тело от изначальной орбиты. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение космического объекта, что доказывает работоспособность потенциальной системы защиты Земли.

В рамках миссии DART (Double Asteroid Redirection Test - "испытания перенаправления двойного астероида") в ночь на 24 ноября 2021 года к двойному околоземному астероиду был отправлен космический аппарат с помощью с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Плановое столкновение с одним из компонентов астероида произошло в ночь на 26 сентября 2022 года.

Теперь в NASA подтвердили, что столкновение с миссией DART действительно изменило орбиту астероида в космосе. Исследовательская группа NASA проанализировала данные, полученные за последние две недели. Группа подтвердила, что столкновение с космическим кораблем изменило орбиту Диморфоса на 32 минуты, сократив орбиту с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут.