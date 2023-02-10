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SpaceX успешно провела испытания ускорителей корабля Starship

SpaceX успешно провела испытания ускорителей корабля Starship SpaceX успешно провела наземные испытания ускорителей космического корабля Starship, предназначенного для многоразового использования.
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10 февраля 2023 г. 04:38
SpaceX успешно провела испытания ускорителей корабля Starship

SpaceX успешно провела наземные испытания ускорителей космического корабля Starship, предназначенного для многоразового использования.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter руководитель SpaceX Илон Маск.

По его словам, в ходе испытаний, успешно отработали 31 из 33 испытуемых двигателя. Один из двух неисправных двигателей был отключен по решению наземной команды специалистов.

"Этого все равно достаточно, чтобы выйти на орбиту! Однажды Starship доставит нас на Марс" - отметил Маск.

Starship — это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту 100 тонн груза в корабле, интегрированном с верхней ступенью, а также дозаправлять этот корабль с помощью топливных танкеров из модифицированных верхних ступеней.

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