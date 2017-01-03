SpaceX подтвердила, что Falcon 9 после аварии возобновит полеты 8 января

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Компания SpaceX заявила, что расследование причин сентябрьского взрыва ракеты Falcon 9 завершено, первый старт состоится 8 января. Об этом сообщает Report со ссылкой на RİA Novosti.

"SpaceX планирует вернуться к полетам с космодрома Вандерберг со (спутником) Iridium NEXT, запуск состоится 8 января", — информирует компания в опубликованном в понедельник докладе о причинах катастрофы.

Компания заявила, что намерена совершить все ранее запланированные на 2017 год полеты.

Ракета Falcon 9 взорвалась 1 сентября на стартовой площадке на мысе Канаверал при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.