SpaceX доставит на орбиту космических туристов - ФОТО

Американская компании SpaceX будет доставлять на орбиту космических туристов на своем новом корабле Crew Dragon.

Как передает Report со ссылкой на портал Space.com, уже подписано соглашение с компанией космического туризма Space Adventures, согласно которому до четырех туристов смогут совершать полеты продолжительностью до пяти суток.

Первый полет может состояться уже в начале 2021 года. В ходе полета не планируется стыковка корабля с Международной космической станцией.

"Это историческое событие откроет возможность совершить полет в космос для всех тех, кто мечтает об этом, - привел портал слова президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл. - Мы рады взаимодействовать с компанией Space Adventures в этом проекте".