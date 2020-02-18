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SpaceX доставит на орбиту космических туристов - ФОТО

​SpaceX доставит на орбиту космических туристов

Американская компании SpaceX будет доставлять на орбиту космических туристов на своем новом корабле Crew Dragon.

Как передает Report со ссылкой на портал Space.com, уже подписано соглашение с компанией космического туризма Space Adventures, согласно которому до четырех туристов смогут совершать полеты продолжительностью до пяти суток.

Первый полет может состояться уже в начале 2021 года. В ходе полета не планируется стыковка корабля с Международной космической станцией.

"Это историческое событие откроет возможность совершить полет в космос для всех тех, кто мечтает об этом, - привел портал слова президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл. - Мы рады взаимодействовать с компанией Space Adventures в этом проекте".

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