Создано устройство для борьбы с аэрофобией

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Во Франции нашли способ помочь тем, кто боится летать. Специальное устройство для борьбы с аэрофобией напоминает наушники с вынесенным микрофоном, который располагается в данном случае у носа.

Как передает Report, бороться с аэрофобией решили с помощью расслабляющей музыки и приятных запахов – мяты, лаванды и других. Сосуд с ароматами можно заменить перед полетом из соображений гигиены.

Устройство рекомендуется использовать в те моменты, когда пассажиры испытывают наибольший страх, то есть при взлете и посадке. Применять его будут за десять минут до этих фаз полета.

Цена устройства составит примерно 50 евро. Презентацию новинки устроят в июле в Тулузе, когда там будет проходить международный форум, посвященный науке, инновациям и их взаимодействию с обществом (Euro Science Open Forum).

Как ожидается, сначала разработчики предложат свое детище концерну Airbus. Новинка уже получила название - C2AO. Выпуск планируют наладить через 2 года.