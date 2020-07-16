Создано самое тонкое зеркало в мире

Немецкие физики разработали самое тонкое и легкое оптическое зеркало

Немецкие физики разработали самое тонкое и легкое оптическое зеркало. Оно состоит всего из одного слоя атомов и не видимо человеческим глазом, но отражение от него прекрасно видно, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Обычно в зеркалах используются полированные металлические поверхности или оптические стекла со специальным покрытием для улучшения характеристик и уменьшения веса.

Физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка в Германии создали новый зеркальный метаматериал, который состоит из одного структурированного слоя, содержащего всего несколько сотен идентичных атомов. Атомы в нем расположены в двумерном массиве оптической решетки, образованной лазерными лучами, и упорядочены по регулярной схеме с шагом, меньшим длины волны оптического перехода атома. Это первые экспериментальные результаты недавно появившегося научного направления субволновой квантовой оптики с упорядоченными атомами.

Физики впервые продемонстрировали, что даже один структурированный слой из нескольких сотен атомов может сформировать оптическое зеркало, что делает его самым легким из всех возможных. Новое зеркало имеет толщину всего несколько десятков нанометров, что в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Отражение от него, однако, настолько сильное, что его можно наблюдать даже невооруженным глазом.

Метаматериалы — это искусственно созданные структуры с очень специфическими свойствами, не встречающимися в природе. Эти свойства они приобретают не из-за веществ, из которых они сделаны, а благодаря особому спроектированному внутреннему строению.