Создан летающий смартфон

Vivo изобрела смартфон со встроенным дроном

Vivo изобрела смартфон со встроенным дроном.

Как передает Report, об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Патент был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в декабре, однако заявку опубликовали лишь в июле. Согласно документу, смартфон имеет нишу в нижней части корпуса, в которой находится компактный дрон. Устройство состоит из четырех пропеллеров, отдельного аккумулятора, двух камер, трех инфракрасных датчиков приближения. Квадрокоптер передает данные на телефон посредством Wi-Fi и Bluetooth.

По описанию патента, созданное устройство предназначено для записи фото и видео с высоты. Предполагается, что пользователь будет выпускать квадрокоптер наружу и с его помощью производить аэрофотосъемку. Летающий девайс получил две камеры, однако в определенной комплектации дрон имеет четыре камеры.