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Создан летающий смартфон

Создан летающий смартфон Vivo изобрела смартфон со встроенным дроном
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5 июля 2021 г. 19:00
Создан летающий смартфон

Vivo изобрела смартфон со встроенным дроном.

Как передает Report, об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Патент был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в декабре, однако заявку опубликовали лишь в июле. Согласно документу, смартфон имеет нишу в нижней части корпуса, в которой находится компактный дрон. Устройство состоит из четырех пропеллеров, отдельного аккумулятора, двух камер, трех инфракрасных датчиков приближения. Квадрокоптер передает данные на телефон посредством Wi-Fi и Bluetooth.

По описанию патента, созданное устройство предназначено для записи фото и видео с высоты. Предполагается, что пользователь будет выпускать квадрокоптер наружу и с его помощью производить аэрофотосъемку. Летающий девайс получил две камеры, однако в определенной комплектации дрон имеет четыре камеры.

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