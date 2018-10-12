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    Совершен самый длинный в истории беспосадочный авиарейс

    Singapore Airlines Airbus A350-900URL пробыл в воздухе 17 часов 52 минуты

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Самолет сингапурских авиалиний совершил самый длительный в истории беспосадочный рейс из Сингапура в Нью-Йорк, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Дальнемагистральный авиалайнер Singapore Airlines Airbus A350-900URL пробыл в воздухе 17 часов 52 минуты. 

    CNN отмечает, что авиалайнер преодолел расстояние быстрее запланированного.

    На борту самолета находились 150 пассажиров и 17 членов экипажа. По данным телеканала CNBS, цена за место в премиальный эконом-класс составляет около 2 тыс. долларов США. 

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