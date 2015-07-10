​Соучредитель Microsoft пожертвовал 4 млн. долларов на нужды проекта по исследованию жизни акул - ВИДЕО

Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ Соучредитель Microsoft Пол Аллен пожертвовал 4 млн. долларов на нужды проекта по исследованию жизни акул Global FinPrintэ.

Как передает Report, проект стартует в августе подсчеты будут вести в течение трех лет.

Исследователи разместят камеры на глубине от 10 до 100 м под водой.

Перед каждой камерой поставят небольшую клетку с приманкой. Если в этот период поблизости окажутся акулы или скаты, то запах приманки привлечет их к камере.

Организаторы называют Global FinPrint первым в мире глобальным видеоисследованием обитающих на коралловых рифах акул и скатов. Таким образом они рассчитывают собрать данные о численности этих рыб в акваториях мира. Ученые рассчитывают, что полученные данные помогут им в деле сохранения акул и скатов от вымирания.