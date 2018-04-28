Состояние самого богатого человека планеты увеличилось за день на 9 млрд долларов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Состояние самого богатого человека планеты по версии журнала Forbes Джеффа Безоса выросло за пятницу на 9 миллиардов долларов или 7% после публикации квартальной отчетности онлайн-ритейлера Amazon, главой которого он является.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в рейтинге богатейших людей мира, составленном журналом.

По итогам торгов пятницы акции Amazon подорожали на 3,6% - до 1572,6 доллара за акцию. Состояние Безоса достигло после этого 130,2 миллиарда долларов. Миллиардеру принадлежит 16% акций компании Amazon, основателем которой он является, и примерно 95% его состояния зависит от стоимости акций интернет-гиганта.