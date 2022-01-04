Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось за день на 32,6 млрд до 304,2 млрд долларов США в результате значительного роста акций его компании Tesla.

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось за день на 32,6 млрд до 304,2 млрд долларов США в результате значительного роста акций его компании Tesla.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes .

Маск в результате снова стал человеком с состоянием более 300 млрд долларов США. В ноябре 2021 года он уже добивался такого результата - впервые в истории. До роста акций Tesla в понедельник Маск и так был самым богатым человеком на планете, но теперь еще увеличил разрыв с ближайшим соперником, которым остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием 200,6 млрд долларов США.

Акции Tesla выросли в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году - на 13,53% до уровня 1 199,78 долларов США за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года. Компания направила клиентам 936 172 электромобиля, что на 87% больше, чем в 2020 году.