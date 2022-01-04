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Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд

Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось за день на 32,6 млрд до 304,2 млрд долларов США в результате значительного роста акций его компании Tesla.
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4 января 2022 г. 07:26
Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось за день на 32,6 млрд до 304,2 млрд долларов США в результате значительного роста акций его компании Tesla.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes.

Маск в результате снова стал человеком с состоянием более 300 млрд долларов США. В ноябре 2021 года он уже добивался такого результата - впервые в истории. До роста акций Tesla в понедельник Маск и так был самым богатым человеком на планете, но теперь еще увеличил разрыв с ближайшим соперником, которым остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием 200,6 млрд долларов США.

Акции Tesla выросли в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году - на 13,53% до уровня 1 199,78 долларов США за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года. Компания направила клиентам 936 172 электромобиля, что на 87% больше, чем в 2020 году.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən varlı sakini İlon Maskın sərvəti yenidən 300 milyard dolları keçib

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