Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду

В большинстве стран Европы расходы на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей в семейном бюджете. При этом доля трат на еду значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.

В большинстве стран Европы расходы на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей в семейном бюджете. При этом доля трат на еду значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, первое место в рейтинге занял Люксембург, жители которого тратят на покупку продуктов 8,4% своих расходов. Далее идут Нидерланды и Великобритания с 10,6%. В пятерку лидеров вошли также Ирландия (11,5%) и Германия (11,7%). В целом, по данным экспертов, верхнюю часть списка заняли экономически развитые западноевропейские страны.

В нижней части рейтинга оказались жители стран бывшего СССР и государств Восточной Европы, у которых самая существенная доля расходов на продукты питания. На Украине и в Молдове более 40%, а в Казахстане - 49,4%.