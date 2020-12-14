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Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду

Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду В большинстве стран Европы расходы на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей в семейном бюджете. При этом доля трат на еду значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.
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14 декабря 2020 г. 06:08
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду

В большинстве стран Европы расходы на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей в семейном бюджете. При этом доля трат на еду значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, первое место в рейтинге занял Люксембург, жители которого тратят на покупку продуктов 8,4% своих расходов. Далее идут Нидерланды и Великобритания с 10,6%. В пятерку лидеров вошли также Ирландия (11,5%) и Германия (11,7%). В целом, по данным экспертов, верхнюю часть списка заняли экономически развитые западноевропейские страны.

В нижней части рейтинга оказались жители стран бывшего СССР и государств Восточной Европы, у которых самая существенная доля расходов на продукты питания. На Украине и в Молдове более 40%, а в Казахстане - 49,4%.

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