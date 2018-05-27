Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые доставляют своим владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации.

Как передает Report, данные опубликованы на портале iSeeCars.

На первом месте оказался седан Hyundai Accent (Solaris), покупатели которого могут практически не беспокоиться о необходимости замены деталей и прочих технический неполадках. Вторую строчку занял кроссовер Chevrolet Equinox, а третье — Toyota Corollа. Также в первую пятерку вошли Honda Civic и Honda — CR-V.

При составлении списка эксперты учитывали данные об отзывных компаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены "сомнительных" деталей.

Составители рейтинга подчеркивают, что статистика отзывных компаний является важным показателем качества автомобилей, который стоит учитывать при выборе модели.