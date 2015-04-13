Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Составлен рейтинг наиболее религиозных стран мира. Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, WIN/Gallup International провел соответствующий социологический опрос среди населения 65 стран мира. В нем приняли участие около 64 тысяч респондентов.

Согласно опросу, наиболее религиозной страной мира является Тайланд, где 94% опрошенных назвали себя верующими.

Также среди лидеров в списке ЮАР (91%), Алжир (90%), Кения (89%), Македония (88%), Пакистан (88%), Афганистан (87%), Польша (86%), Филиппины (86%), Нигерия (83%), Косово (83%), Папуа-Новая Гвинея (83%), Колумбия (82%), Перу (82%), Индонезия (82%), Панама (81%), Ливан (80%).

В Азербайджане лишь 34% респондентов считают себя верующими людьми. 54% заявили, что далеки от религии, 13%- затруднились ответить.

В Грузии и Армении верующими себя называют 93%, в Турции - 79%, России - 70%, США - 56% опрошенных.

В пятерку наименее религиозных стран попали Китай (7% респондентов считают себя верующими), Япония (13%), Швеция (19%), Чехия (23%) и Нидерланды (26%).