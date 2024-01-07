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Житель Майами увеличил свой капитал с помощью Месси на 25 млн долларов

Житель Майами увеличил свой капитал с помощью Месси на 25 млн долларов Патрик Бет-Дэвид, который является соседом нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказал о влиянии футболиста на цены в районе, в котором он проживает.
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7 января 2024 г. 20:10

Патрик Бет-Дэвид, который является соседом нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказал о влиянии футболиста на цены в районе, в котором он проживает.

Как сообщает Report, его слова передает Mundo Deportivo.

"Я купил свой дом за $20 млн, а после приезда Месси он стал стоить $45 млн. Таким образом, я увеличил свой капитал на $25 млн. Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить. Это огороженная территория с единственным входом. Это очень безопасный и охраняемый район. Теперь, когда Месси здесь, люди приплывают сюда на лодках в надежде увидеть его", — сказал Бет-Дэвид.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в MLS пауза перед стартом сезона.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

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Версия на английском языке Miami resident sees value of his property skyrocket by $25 million with Lionel Messi as neighbor

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