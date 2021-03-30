Сообщение американских военных в Twitter напугало читателей

Позже выяснилось, что странное сообщение написал ребенок, которого менеджер Twitter-аккаунта командования оставил без присмотра

Странное сообщение в официальном Twitter-аккаунте Стратегического командования армии США напугало пользователей Сети, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости

Накануне ведомство опубликовало сообщение с хаотичным набором букв, что сразу спровоцировало бурное реакцию читателей. Загадочное послание зарепостили более одиннадцати тысяч раз, прежде чем его удалили.

Некоторые читатели решили, что это послание для инопланетян. Другие же предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка.

Позже в аккаунте ведомства появилось новое сообщение с извинениями "за возникшую неразбериху", которое, тем не менее, тоже удалили.

Позже выяснилось, что странное сообщение написал ребенок, которого менеджер Twitter-аккаунта командования оставил без присмотра.