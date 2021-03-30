О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сообщение американских военных в Twitter напугало читателей

Сообщение американских военных в Twitter напугало читателей Позже выяснилось, что странное сообщение написал ребенок, которого менеджер Twitter-аккаунта командования оставил без присмотра
Это интересно
30 марта 2021 г. 11:23
Сообщение американских военных в Twitter напугало читателей

Странное сообщение в официальном Twitter-аккаунте Стратегического командования армии США напугало пользователей Сети, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости

Накануне ведомство опубликовало сообщение с хаотичным набором букв, что сразу спровоцировало бурное реакцию читателей. Загадочное послание зарепостили более одиннадцати тысяч раз, прежде чем его удалили.

Некоторые читатели решили, что это послание для инопланетян. Другие же предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка.

Позже в аккаунте ведомства появилось новое сообщение с извинениями "за возникшую неразбериху", которое, тем не менее, тоже удалили.

Позже выяснилось, что странное сообщение написал ребенок, которого менеджер Twitter-аккаунта командования оставил без присмотра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US military's Twitter message scares readers
Версия на азербайджанском языке Uşağın tvitter paylaşımı amerikalıları qorxudub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi