 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сокурсники Цукерберга стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами

    Состояние братьев оценивается в 100 тыс. биткойнов, что равно к $1,17 млрд

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Братья-близнецы из США Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, оба брата учились вместе с основателем Фейсбук Марком Цукербергом в Гарварде. Состояние братьев оценивается в 100 тыс. биткойнов, что при курсе в $11,7 тыс. за один биткойн равно к $1,17 млрд.

    При чем, бизнесмены успели приобрести биткоин на $11 млн, когда криптовалюта еще в 2013 году стоила  $120 за штуку. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi