Сокурсники Цукерберга стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Братья-близнецы из США Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми в мире биткойновыми миллиардерами.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, оба брата учились вместе с основателем Фейсбук Марком Цукербергом в Гарварде. Состояние братьев оценивается в 100 тыс. биткойнов, что при курсе в $11,7 тыс. за один биткойн равно к $1,17 млрд.

При чем, бизнесмены успели приобрести биткоин на $11 млн, когда криптовалюта еще в 2013 году стоила $120 за штуку.