Сокращение площади лесов назвали второй причиной изменения климата после сжигания ископаемого топлива

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Площадь лесов в мире сокращается с каждым днем, предостерегает новый доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Состояние мировых лесов 2018», сообщает Report.

«Во избежание потенциально опасных последствий для планеты и для людей снижение темпов обезлесения, устойчивое управление лесами, восстановление деградированных лесов и наращивание лесного покрова потребуют принятия срочных мер», - говорится в докладе ФАО.

Как отмечается в распространенном ФАО сообщении, лесонасаждения вносят гораздо больший вклад в средства к существованию людей, чем принято думать, они играют решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности, питьевой воды, возобновляемых источников энергии и развития сельской экономики. Они обеспечивают около 20% дохода для сельских домохозяйств в развивающихся странах, а каждый третий житель планеты использует их в качестве топлива для приготовления пищи или отопления жилья.

Исследования показывают, что большое количество домашних хозяйств в тропических районах собирают лесные продукты для собственного потребления, часто получая от леса больше, чем от сельского хозяйства или животноводства. Даже в процветающей Европе каждый четвертый собирает продовольствие непосредственно в лесах, в том числе фрукты, ягоды, орехи и грибы, а 90% людей покупают их.

Около трети мелких фермеров в Африке выращивают деревья на своей земле и получают от них примерно шестую часть своего валового дохода различными способами, помимо дополнительных преимуществ в форме улучшения плодородия почвы и обеспечения тени для защиты от солнца, выяснили исследователи.

Кроме того, в докладе подчеркивается, что устойчивое лесопользование является непременным условием для удовлетворения мировых водных и энергетических потребностей. Крупные города, такие как Вена, Токио, Йоханнесбург и Богота, получают значительное количество своей питьевой воды из охраняемых лесов. Согласно данным лесных служб, леса обеспечивают питьевой водой 180 млн человек в США.