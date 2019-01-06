СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, при составлении списка учитывались такие факторы, как здравоохранение, дискриминация, насилие сексуального и несексуального характера и работорговля или эксплуатация.

Первое место в списке заняла Индия, на втором месте находится Афганистан, первую тройку замыкает Сирия. Также в список попали такие страны как Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия и США. Другие страны фигурируют в отдельных списках по каждой из категорий, однако в общую десятку вошли те страны, которые лидируют при суммировании всех факторов.

С точки зрения доступа к медуслугам самыми незащищенными странами в 2018 году стали Афганистан, Сирия и Сомали, считает агентство.

Отмечается, что женщины Афганистана, Саудовской Аравии и Индии больше всех страдают от дискриминации, которая включает в себя дискриминацию на работе, невозможность получения заработка, несправедливые права на землю, собственность и наследство, а также отсутствие доступа к образованию и полноценному питанию.

Среди культурных традиций, угрожающих женщинам, агентство перечисляет нападения при помощи кислоты, женское обрезание, вынужденные браки, побивание камнями, физическое насилие или изувечение как форма наказания и убийство детей женского пола. В первую тройку стран по этому параметру входят Индия, Афганистан и Сомали.

Индия, ДРК, США и Сирия (на одном месте) вошли в первую тройку стран, в которых женщины больше всего подвергаются сексуальному насилию. Оно включает изнасилование в условиях войны, домашнее изнасилование, изнасилование незнакомцем, отсутствие доступа к правосудию при изнасиловании, сексуальное домогательство. С точки зрения несексуального насилия, включающего жестокость во время конфликта, физическое, психологические и домашнее насилие лидируют такие страны как Афганистан, Сирия и Индия. США занимают шестую позицию, уточняет агентство.

Индия, Ливия и Мьянма вошли в тройку самых опасных для женщин стран с точки зрения работорговли или эксплуатации, что включает в себя бытовое рабство, принудительный труд, браки по принуждению и сексуальное рабство. Четвертое место в этой категории занимают Нигерия и Россия, говорится в рейтинге.