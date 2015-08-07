​СМИ: В Новой Зеландии запретили троллинг

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Новая Зеландия в июле запретила троллинг, сообщает Report со ссылкой на Furfur.

Парламент страны принял Акт о вредоносных цифровых коммуникациях, и теперь каждому, кто причинит кому-то вред "путем цифровых коммуникаций", грозит до двух лет тюрьмы и 32,75 тысяч долларов США штрафа.

Под "вредом" закон подразумевает "причинение серьезного эмоционального дискомфорта", угрозы, оскорбления, грубую лексику, а также распространение чужих интимных фотографий. Кроме того, популярное пожелание "пойти и убить себя" тоже будет расцениваться как преступление с потенциальным сроком до трех лет в тюрьме.

Один из членов новозеландского парламента уже назвал закон безответственно размытым, представляющим угрозу для журналистики и свободы слова.