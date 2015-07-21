​СМИ: В Китае намерены построить огромный мегаполис

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Китае решили создать мегалогород - агломерацию городов, население которых превышает 130 млн. человек, сообщает Report со ссылкой на New York Times.

По информации, площадь объединяемой территории с названием "Джин-Цзинь-Джи" (Jing-Jin-Ji) составит 132 тыс. кв. км. Столь необычное название - всего лишь часть топонимов крупнейших поселений агломерации: Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.

Каждому из городов агломерации будет отведена своя роль. Так, Пекин будет "ответственен" за технологии и культуру, в Тяньцзине будут заниматься технологическими исследованиями. Роль Хэбэя пока не определена, но, вероятнее всего, там будут располагаться небольшие производства.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин уже одобрил этот амбициозный план.