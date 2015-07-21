​СМИ: В Китае намерены построить огромный мегаполис

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Китае решили создать мегалогород - агломерацию городов, население которых превышает 130 млн. человек, сообщает Report со ссылкой на New York Times.
По информации, площадь объединяемой территории с названием "Джин-Цзинь-Джи" (Jing-Jin-Ji) составит 132 тыс. кв. км. Столь необычное название - всего лишь часть топонимов крупнейших поселений агломерации: Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.
Каждому из городов агломерации будет отведена своя роль. Так, Пекин будет "ответственен" за технологии и культуру, в Тяньцзине будут заниматься технологическими исследованиями. Роль Хэбэя пока не определена, но, вероятнее всего, там будут располагаться небольшие производства.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин уже одобрил этот амбициозный план.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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