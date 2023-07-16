СМИ: в Британии установили личность Джека Потрошителя

В Великобритании праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя.

В Великобритании праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя.

Как передает Report , об этом пишет британская газета The Telegraph.

Согласно информации издания, женщина является сотрудницей Оксфордского университета. Она полагает, что знаменитый маньяк — это Хайам Хаймс.

По словам родственницы полицейского, она смогла идентифицировать Хаймса по отличительным физическим признакам — у него не гнулась левая рука и была шаркающая походка.

Также мужчина жил в том районе, где происходили убийства, и хорошо умел пользоваться ножом.