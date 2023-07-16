О нас

СМИ: в Британии установили личность Джека Потрошителя

СМИ: в Британии установили личность Джека Потрошителя В Великобритании праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя.
Это интересно
16 июля 2023 г. 10:01
СМИ: в Британии установили личность Джека Потрошителя

В Великобритании праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Telegraph.

Согласно информации издания, женщина является сотрудницей Оксфордского университета. Она полагает, что знаменитый маньяк — это Хайам Хаймс.

По словам родственницы полицейского, она смогла идентифицировать Хаймса по отличительным физическим признакам — у него не гнулась левая рука и была шаркающая походка.

Также мужчина жил в том районе, где происходили убийства, и хорошо умел пользоваться ножом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi