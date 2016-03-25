Ужин с Хиллари Клинтон и Джорджем Клуни продается за 350 тысяч долларов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Желающие поужинать за одним столом с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и известным актером Джорджем Клуни смогут это сделать, заплатив более 350 тысяч долларов в пользу предвыборной кампании Клинтон, сообщает Report со ссылкой на издание Politico.

По данным журнала, такова цена за два свободных места за столом с семьями Клинтон и Клуни на ужине, который состоится 15 апреля в Сан-Франциско в доме одного из крупных предпринимателей. Мероприятие готовится организацией, занимающейся сбором средств в пользу предвыборной кампании Клинтон.

Еще одно мероприятие, призванное собрать средства в пользу экс-госсекретаря США, пройдет 16 апреля. По данным издания, семейство Клуни организует торжественный вечер в честь четы Клинтон в своем особняке в Лос-Анджелесе. Место за столом с одной из самых известных пар Голливуда желающие смогут получить, заплатив 33,4 тысячи долларов.