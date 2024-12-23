СМИ: Ученые разрабатывают жилой комплекс с земной гравитацией для Луны

Ученые из Киотского университета приступили к созданию лунного жилого комплекса с искусственной земной гравитацией.

Ученые из Киотского университета приступили к созданию лунного жилого комплекса с искусственной земной гравитацией.

Как передает Report, об этом сообщает издание Kyodo News.

В сотрудничестве со строительной корпорацией Kajima ученые анонсировали амбициозный проект, получивший название Neo Lunar Glass. Он предполагает возведение на Луне параболической структуры высотой 400 метров и диаметром 200 метров. Внутри сооружения будет использоваться вращательное движение для искусственной имитации притяжения Земли.

По словам ученых, это поможет предотвратить потерю костной и мышечной массы у людей, находящихся в условиях низкой гравитации.

Планируется, что проект сможет обеспечить жильем до 10 тыс. человек. Работы над ним начались в этом финансовом году с создания компьютерных моделей и уменьшенных макетов. Уже представлен первый прототип в масштабе 1:2000. Профессор Йосуке Ямасики из Киотского университета отметил уникальность этой технологии, подчеркивая, что подобные разработки отсутствуют в других странах.

Отмечается, что многие японские корпорации активно участвуют в проектах по освоению Луны. Автомобилестроительная компания Тoyota Motor, например, разрабатывает луноходы для исследований и передвижения по поверхности спутника Земли.