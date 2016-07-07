​СМИ сообщили об угоне внедорожника Михаила Саакашвили

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Киеве угнали бронированный Toyota Land Cruiser одесского губернатора Михаила Саакашвили.

Как передает Report, cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообшает Страна.ua со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

По информации издания, внедорожник стоимостью примерно в шесть миллионов гривен (15,5 миллионов рублей) угнали подручные криминального авторитета Серго Глонти. Автомобиль стал своего рода "залогом", и вернется владельцу, если задержанного ранее на Украине Глонти решат не экстрадировать в Венгрию и отпустят из-под стражи.

Также Страна.ua пишет, что Саакашвили обычно приезжает на публичные мероприятия на недорогом автомобиле.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавил Одесскую область в конце мая прошлого года.