​СМИ сообщили об угоне внедорожника Михаила Саакашвили

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Киеве угнали бронированный Toyota Land Cruiser одесского губернатора Михаила Саакашвили.
Как передает Report, cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообшает Страна.ua со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
По информации издания, внедорожник стоимостью примерно в шесть миллионов гривен (15,5 миллионов рублей) угнали подручные криминального авторитета Серго Глонти. Автомобиль стал своего рода "залогом", и вернется владельцу, если задержанного ранее на Украине Глонти решат не экстрадировать в Венгрию и отпустят из-под стражи.
Также Страна.ua пишет, что Саакашвили обычно приезжает на публичные мероприятия на недорогом автомобиле.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавил Одесскую область в конце мая прошлого года.
News DepartmentАвтор новости
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