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СМИ: Президент Франции и первая леди готовятся продать свою виллу в Па-де-Кале

СМИ: Президент Франции и первая леди готовятся продать свою виллу в Па-де-Кале Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу в регионе Па-де-Кале.
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11 февраля 2025 г. 17:43
СМИ: Президент Франции и первая леди готовятся продать свою виллу в Па-де-Кале

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу в регионе Па-де-Кале.

Как передает Report, об этом сообщает газета Figaro.

"Эмманюэль и Брижит Макрон готовятся к продаже виллы Monéjan (сокращение от имен родителей Брижит Макрон - Симоны и Жана), в Па-де-Кале", - говорится в статье.

В Елисейском дворце сообщили, что это касается личной жизни супругов, а некоторые агенты недвижимости говорят, что в Туке (город, в котором располагается вилла) все знают о данной продаже.

По данным СМИ, супруги решили продать данную виллу площадью 250 кв м, так как она находится на самой оживленной улице города и вызывает повышенный интерес любопытных горожан, а Макронам хотелось бы больше приватности.

Вилла принадлежала отцу Брижит, которая затем ее унаследовала. Кроме того, Макрон в 2011 году взял кредит на 15 лет на 350 тыс. евро, чтобы сделать ремонт в здании, на данный момент он должен еще 127 тыс. евро, каждый месяц глава государства платит банку около 2,5 тыс. евро.

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