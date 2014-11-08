СМИ: почти половину всех предметов роскоши в мире покупают китайцы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Почти половину — 47% — всех покупок товаров класса люкс в мире совершают граждане КНР, пишет официальная китайская газета "Жэньминь жибао".

"В докладе компании, занимающейся исследованиями китайского рынка предметов роскоши, указывается, что китайские потребители в поездках за границу тратят в среднем 1508 евро, это самый высокий показатель по всему миру, в 3-5 раз больше, чем средние суммы, которые тратят в поездках за рубежом жители Европы и США", — указывает издание.

В 2013 году 47% мировых покупок товаров класса люкс совершили китайцы, общая сумма покупок составила около $102 млрд, из них лишь $28 млрд было потрачено на территории Китая, остальное — за рубежом, передает Report ссылкой на РИА "Новости".

Вслед за стремительным ростом китайской экономики благосостояние граждан страны также увеличивается, укрепляется покупательская способность, постоянно растет потребительский спрос на предметы роскоши, поясняет сайт газеты.

Население Китая превышает 1,3 млрд человек, а на рынке товаров класса люкс сейчас насчитывается около 75 млн потребителей, поэтому граждане КНР способны оказать на него очень большое влияние.