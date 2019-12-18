СМИ: Мадуро встретился с представителями финансовых компаний США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие официальные лица республики в течение последних нескольких недель провели в Каракасе серию встреч с представителями ряда американских финансовых компаний, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам источников агентства Bloomberg, одна из встреч состоялась в конце октября. Стороны обсуждали возможность частичного погашения имеющихся у Венесуэлы долгов примерно на 60 млрд. долларов перед кредиторами в США. Агентство отмечает, что в число последних входят инвестиционные фонды Pimco и T. Rowe Price, а также банк Goldman Sachs.

Стороны обсуждали план, предполагающий, что кредиторы будут взаимодействовать с компанией, которая получит право на добычу нефти на территории Венесуэлы. О какой именно компании идет речь, агентство не уточняет. Оно отмечает, что часть средств от продажи нефти в этом случае могут направить на закупку продовольствия для жителей республики.

Как отмечает агентство, некоторые из посещавших Каракас представителей американских компаний сообщили, что получили на это разрешение администрации США. По сведениям агентства, Вашингтон, возможно, готовится к изменению курса в отношении властей Венесуэлы.