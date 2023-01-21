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СМИ: Карл III не будет одеваться по моде XVII века на церемонии коронации

СМИ: Карл III не будет одеваться по моде XVII века на церемонии коронации Король Великобритании Карл III не будет одеваться в шелковые чулки с бриджами по моде XVII века на предстоящей церемонии коронации.
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21 января 2023 г. 15:56
СМИ: Карл III не будет одеваться по моде XVII века на церемонии коронации

Король Великобритании Карл III не будет одеваться в шелковые чулки с бриджами по моде XVII века на предстоящей церемонии коронации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sun.

Отмечается, что вместо этого монарх наденет военную форму адмирала Королевских ВМС Великобритании.

"Это связано с необходимостью сделать коронацию более соответствующей духу времени и избавиться от архаики. Они [окружение Карла III] считают, что появление 74-летнего короля в чулках и бриджах в 2023 году будет выглядеть слишком старомодно, и, вероятно, они правы", - говорится в публикации.

Монарха и его жену королеву-консорта Камиллу будут короновать 6 мая - через 8 месяцев после смерти Елизаветы II. Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве, но приглашены на нее будут только 2 тыс. человек, а не 8 тыс., как в ходе предыдущей церемонии, состоявшейся в 1953 году.

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