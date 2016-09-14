СМИ: Герхард Шредер разводится с супругой после 19 лет брака

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер разводится со своей супругой 53-летней Дорис Шредер-Кепф после 19 лет брака.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По данным издания, Шредеры официально подали документы на развод. Уже год назад появились сообщения о том, что они живут раздельно. Это, однако, не мешало им вместе появляться на мероприятиях, например, на футбольных матчах, и проводить совместный отдых.

Как сообщил знакомый семьи изданию, пара "продолжит вместе заботиться о двоих приемных детях".

Для 72-летнего Шредера это был четвертый брак, для Дорис - первый.