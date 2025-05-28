СМИ: Британская компания выполнила первый в Европе полет "летающего такси"

Британская компания Vertical Aerospace осуществила первый в Европе полет в открытом воздушном пространстве "летающего такси", которое планируется использовать для перевозки пассажиров в ближайшие годы.

Британская компания Vertical Aerospace осуществила первый в Европе полет в открытом воздушном пространстве "летающего такси", которое планируется использовать для перевозки пассажиров в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

Отмечается, что прототип электросамолета VX4 совершил экспериментальный полет над регионом Котсуолдс на юго-западе Англии, для разгона использовалась полоса местного аэропорта. За штурвалом находился пилот Саймон Дэвис. Согласно изданию, следующее испытание будет направлено на демонстрацию возможностей вертикального взлета VX4 и перехода в крейсерский режим полета.