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СМИ: Британская компания выполнила первый в Европе полет "летающего такси"

СМИ: Британская компания выполнила первый в Европе полет "летающего такси" Британская компания Vertical Aerospace осуществила первый в Европе полет в открытом воздушном пространстве "летающего такси", которое планируется использовать для перевозки пассажиров в ближайшие годы.
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28 мая 2025 г. 08:15
СМИ: Британская компания выполнила первый в Европе полет летающего такси

Британская компания Vertical Aerospace осуществила первый в Европе полет в открытом воздушном пространстве "летающего такси", которое планируется использовать для перевозки пассажиров в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

Отмечается, что прототип электросамолета VX4 совершил экспериментальный полет над регионом Котсуолдс на юго-западе Англии, для разгона использовалась полоса местного аэропорта. За штурвалом находился пилот Саймон Дэвис. Согласно изданию, следующее испытание будет направлено на демонстрацию возможностей вертикального взлета VX4 и перехода в крейсерский режим полета.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada uçan taksi sınaqdan keçirilib

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