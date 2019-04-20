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Слепой японец впервые в мире пересек Тихий океан

Слепой японец впервые в мире пересек Тихий океан
© ShutterStock

Незрячий японский моряк Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан. Как сообщает Report, об этом  пишет The Japan Times.

Как отмечается, это не удавалось сделать еще никому в мире.

«Я не сдался и воплотил свою мечту в реальность. Я самый счастливый человек на земле», — сказал Ивамото.

Во время путешествия он преодолел около 14 тыс. км. Японец начал свой путь 24 февраля из американского порта Сан-Диего, а закончил его в порту Иваки префектуры Фукусима.

Мужчине удалось пересечь Тихий океан со второй попытки. Первый раз его судно столкнулось с китом и затонуло.

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