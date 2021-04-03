Слепая женщина отсудила у Uber $1,1 млн за отказ везти ее с собакой

Американская арбитражная ассоциация предписала компании Uber Technologies выплатить 1,1 млн долларов США компенсации слепой женщине, которой ранее неоднократно было отказано в поездке в такси с собакой-поводырем

Американская арбитражная ассоциация предписала компании Uber Technologies выплатить 1,1 млн долларов США компенсации слепой женщине, которой ранее неоднократно было отказано в поездке в такси с собакой-поводырем.

Как передает Report, об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на решение независимого арбитража.

По его данным, жительница округа Сан-Франциско по имени Лиза Ирвинг в 2018 году обратилась с жалобой в адрес компании Uber, владеющей популярным онлайн-сервисом автомобильных перевозок. По словам женщины, ей 14 раз было отказано в поездке в сопровождении собаки-поводыря. Согласно жалобе, Ирвинг "подвергалась унижениям" со стороны водителей такси. В результате одного из подобных случаев женщина была уволена с работы из-за опоздания.

Решением некоммерческой Американской арбитражной ассоциации, занимающейся спорами между сторонами в досудебном порядке, руководство сервиса такси должно будет возместить Ирвинг 1,1 млн долларов США. Из них более 300 тыс. должны быть выплачены в качестве компенсации ущерба от поведения водителей и еще свыше 800 тыс. на оплату работы адвокатов и покрытие других издержек.