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Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн

Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн Скрипку работы итальянского мастера Антонио Страдивари (1644-1737) продали за $11,25 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.
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8 февраля 2025 г. 03:17
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн

Скрипку работы итальянского мастера Антонио Страдивари (1644-1737) продали за $11,25 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, торги начались с $8 млн, однако эта сумма выросла в течение нескольких секунд. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Изготовленная в 1714 году скрипка "Йоахим-Ма" пришлась на "золотой период" Страдивари.

"Ее отличает уникальный звук - богатый, сложный, глубокий. <...> "Голос" скрипки не только можно услышать, его можно почувствовать, он раскрывает тончайшие нюансы и придает каждой музыкальной фразе выразительность. Это одна из величайших скрипок, играть на которой на протяжении веков стремились первоклассные музыканты", - говорится в описании на сайте аукциона.

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Версия на азербайджанском языке Stradivarinin skripkası “Sotheby's”də 11,25 milyon dollara satılıb

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