Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов

В Германии почти на час были задержаны десятки поездов, из-за "скорбящего" на железнодорожных путях лебедя по причине гибели своего спутника

В Германии почти на час были задержаны десятки поездов, из-за "скорбящего" на железнодорожных путях лебедя по причине гибели своего спутника.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции.

Инцидент произошел 23 декабря на высокоскоростной железной дороге между Касселем и Геттингеном, куда забрели два лебедя. Одна из птиц погибла, предположительно, от удара током контактной сети. Второй лебедь не захотел уходить и остался на месте гибели спутника. Все попытки выманить птицу с путей оказались безуспешными.

Лебедя удалось поднять с путей пожарным с помощью специального оборудования. Из-за спасательной операции почти на 50 минут были задержаны 23 поезда. Птицу позднее выпустили на реке Фульда.