Скончалась старейшая американка

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Старейшая жительница США Делфин Гибсон скончалась в возрасте 114 лет.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Пенсильвания Том Волф.

С 2004 года долгожительница проживала в центре ухода за престарелыми в пенсильванском городе Хантингдоне.

"Она прожила в Пенсильвании более 90 лет. Нам будет ее не хватать", — написал губернатор в Twitter.

Гибсон, родившаяся 17 августа 1903 года, стала самым старым живым человеком в Америке с момента смерти Адели Данлап в феврале 2017 года.

Теперь, согласно верифицированному списку долгожителей, составленному исследователями-геронтологами, звание старейшего жителя США перешло к 113-летней Лесси Браун.