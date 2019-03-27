Skoda выпустила новую версию модели Octavia

Чешская автомобилестроительная компания Skoda выпустила новую модификацию модели Octavia под названием Dynamic+.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщила пресс-служба компании.

На европейском рынке автомобиль будет предлагаться в кузовах лифтбэк и универсал.

Модель Skoda Octavia Dynamic+ разработана в студии RS Design. Машина получила видоизмененные бампера, радиаторную решетку черного цвета, спойлер, диффузор. Европейские клиенты смогут выбрать один из четырёх вариантов 17-дюймовых дисков. Кроме того, доступны два типа 18-дюймовых колёсных дисков.

В салоне установлены спортивные сиденья, многофункциональное рулевое колесо, а потолок обтянут материалом чёрного цвета. Стоимость новинки будет объявлена ближе к началу продаж.