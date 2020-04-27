SIPRI: Мировые военные расходы достигли 1,917 трлн. долларов

Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировые военные расходы в 2019 году выросли до 1,917 трлн. долларов США.

Как сообщает Report, военные расходы увеличились на 3.6% по сравнению с 2018 годом – наибольший годовой прирост с 2010 года.

Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия вошли в первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире. На них приходилось 62% мировых военных расходов. Впервые две страны Азии одновременно попали в топ-3 стран с крупнейшими военными расходами.

В 2019 г. мировые военные расходы составили 2.2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или 249 долларов США на человека.

"В 2019 году мировые военные расходы увеличились на 7,2% по сравнению с 2010 г., демонстрируя тенденцию ускорения роста военных расходов в последние годы, – сообщает Нан Тьян, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Это был самый высокий уровень расходов со времен мирового финансового кризиса 2008 года, и, вероятно, представляет собой пик военных расходов".

Рост мировых военных расходов был обусловлен увеличением военных расходов в США В 2019 г. военные расходы США выросли на 5,3% и достигли 732 млрд.долларов США. На них приходилось 38% мирового показателя.

В 2019 г. Китай и Индия оказались на втором и третьем месте в рейтинге стран с крупнейшими военными расходами в мире. В 2019 г. военные расходы Китая выросли на 5,1% по сравнению с 2018 г. достигли 261 млрд. долларов США. Индия увеличила свои военные расходы на 6.8% до 71,1 млрд. долларов США.

В Германия наблюдался наибольший в Европе рост военных расходов В 2019 г. военные расходы Германии выросли на 10% и составили 49,3 млрд. долалров США. Это был самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 г.

"Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами-членами НАТО, – cообщает Диего Лопес да Силва, научный сотрудник SIPRI. – Однако в то же время военные расходы Франции и Великобритании оставались относительно стабильными".

В 2019 г. военные расходы России выросли на 4,5% и составили 65,1 млрд. долларов США. В 2019 г. Россия оказалась на четвертом месте в списке стран с самыми высокими военными расходами. "В России в 2019 году военные расходы составили 3,9% ВВП– один из самых высоких показателей в Европе", – сообщает Александра Куимова, научный сотрудник SIPRI.

Данные предыдущих глобальных экономических спадов показывают, что экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, вероятно, повлияет на будущий уровень военных расходов.