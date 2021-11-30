Швейцарские аналитики рассказали о способе сохранения климата Земли

Гипотетическим потребителям будущего, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год

Гипотетическим потребителям будущего, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Credit Suisse об "ответственном образе жизни".

Как отмечают авторы отчета, образ жизни людей сопровождается высокими выбросами углекислого газа, самый большой выброс которого приходится на граждан богатых стран. Так, его показатель от домохозяйства в развитых странах составляет 130 тонн СО2 в год, а в среднем в мире - 3,4 тонны в год. Аналитики рассмотрели все сферы образа жизни людей: еда, путешествия, одежда, развлечения, домашняя техника, фитнес и предположили, как будут меняться привычки людей в будущем ради сохранения климата.

После проведения расчетов, авторы доклада выделили четыре типа потребителей: "мало путешествуют, покупают онлайн", "покупатели со средней мобильностью", "активные покупатели с высоким следом СО2", "заядлые путешественники". Для каждого из типов покупателя был рассчитан углеродный след, исходя из его образа жизни.

Оказалось, что самые большие выбросы сопровождают активных покупателей, которые любят ходить и ездить в магазины, а также отправляться в дальние поездки. Такой образ жизни обеспечивает выбросы 25 тонн углекислого газа в год. Далее следует потребитель "заядлый путешественник". Он генерирует 17 тонн СО2 в год. Чуть меньше выбросы от любителя недалеких поездок и магазинов - 15 тонн углекислого газа в год. Идеален для климата - фанат онлайн-шоппинга и домосед, менее 5 тонн выбросов СО2 в год.

"Анализ данных показывает, что факторы, которые обеспечивают основные выбросы от четырех групп потребителей, идентичны. Таким образом, ответ на вопрос, как снизить выбросы, очевиден. Путешествовать надо не так интенсивно, а если и путешествовать, то использовать транспорт с низкими выбросами СО2. Лучше воспользоваться поездом или сходить в поход до ближайшего кемпинга вместо первого класса в самолете и пятизвездочных отелей", - говорится в документе.

Для снижения ежегодных выбросов углекислого газа человека до 2,5-3 тонн СО2 в год потребителю придется отказаться от мяса в пользу употребления дважды в неделю курицы и морепродуктов. Также можно съесть 50 грамм шоколада и чипсов, 25 грамм сыра. Семь раз в неделю в меню могут появиться овощи, пять раз фрукты, паста и картофель на столе появится только два раза в неделю.

Если говорить о напитках, то пиво, кофе и молоко употреблять нежелательно, остается вино и диетическая содовая.

Кроме того, рекомендуется по 1 час в день смотреть телевизор и пользоваться ноутбуком, не тратить время на видеоигры.